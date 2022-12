Bij bistro Jansen & Jansen wordt niet gestunteld

Nieuwe groep daklozen - de banksla­pers - groeit in Eindhoven explosief, en het effect van de energiecri­sis moet nog komen

EINDHOVEN - Het aantal daklozen in Eindhoven blijft explosief stijgen. Grote zorgen heeft Springplank 040 over de groep zogeheten bankslapers. Mensen zonder woning die bijvoorbeeld bij familie of vrienden verblijven. In een paar maanden tijd groeide deze groep van 550 naar bijna 850 personen.

