Bitterballen eten tijdens benefietconcert voor de reis van Pieke en Saar

VEGHEL - Pieke en Saar van Goch uit Veghel zijn roadies bij de band 305, maar zondagmiddag in de Afzakkerij even niet. Dan gaan ze bitterballen rondbrengen op het benefietconcert in het café in Veghel. Daarmee willen de Zwijsen-leerlingen een deel van het geld voor hun reis naar Oeganda bij elkaar sprokkelen.

305 speelt zondag eigen werk, toegankelijke poprock. Hanneke van Goch zingt in de band en manlief werkt achter de schermen. Dochters Pieke (15) en Saar (14) zijn roadies. ,,De band is mijn passie, het is zo gaaf om dit samen te doen”, vertelt Hanneke van Goch, die met haar gezin aan tafel zit. ,,We zijn een hecht nest en doen bijna alles met z’n vieren.” Pieke legt uit: ,,In mijn motivatieverhaaltje waarom ik naar Oeganda wil, heb ik gezet dat we als gezin alles samendoen en dat dit iets is om zelf te doen. En te onderzoeken hoe dat is, maar wel samen met mijn zusje.”

Elkaars cultuur

De vwo-leerlingen van het Zwijsen College horen op school over Stichting Global Exploration (SGE), die jongeren over heel de wereld met elkaar in contact brengt en ze laat leren van elkaars cultuur. Ze willen dan allebei graag achttien dagen naar Oeganda. Het Zwijsen College kreeg 42 aanmeldingen, 31 scholieren zijn ingeloot. Hanneke: ,,Dat ze alle twee zijn ingeloot was wel een confetti-moment. Ook ’n oei, ze gaan naar een ander continent, maar we hebben alle vertrouwen in SGE en in onze meiden natuurlijk.”

Voor de reis in april is geld nodig, 2.550 euro om precies te zijn. Een deel van het geld gaat naar stichting Wilde Ganzen, voor een project in Oeganda. Het andere deel gaat ervoor zorgen dat ze de reis kunnen maken. Familie en vrienden hebben al gesponsord en ze verkochten spulletjes.

Quote We kregen de opdracht om tijdens het optreden bitterbal­len rond te brengen. Die opbrengst krijgen we dan Pieke en Saar van Goch

305 vindt het leuk om iets terug te doen voor hun hardwerkende roadies, vandaar een benefietconcert. Deze week gingen de zussen in gesprek met Sebastiaan Beks en Joost van der Hagen van de Afzakkerij. Ze mogen ’s morgens van hen nog sjouwen voor de band, maar ’s middags zijn ze even geen roadies. ,,We kregen de opdracht om tijdens het optreden bitterballen rond te brengen. Die opbrengst krijgen we dan, nou dat wil ik best doen”, lacht Pieke blij. ,,We moeten er ook reclame voor maken.” Saar vult aan: ,,We gaan onze QR-codes op pilaren plakken en spaarpotjes neerzetten. En we moeten een kleine pitch houden over onze reis.”

Geen plezierreisje

Saar en Pieke vinden de reis naar Oost-Afrika een unieke kans. Ze verheugen zich op de dieren die ze gaan zien tijdens de safari. Ze gaan scholen bezoeken in rijke en arme delen van het land en kennis maken met de cultuur daar. Het wordt zeker niet alleen een plezierreisje. ,,We slapen in tenten en er zijn geen douches, we doen het met emmers water”, zegt Saar. Zij zit in de groep die zich bezig gaat houden met cultuur en economie. Pieke is ingedeeld bij educatie en recreatie en ze gaat er mee sport- en speldagen organiseren. Ze geven presentaties over hoe scholen en cultuur er in Nederland uitzien. En later in Nederland hoe het in Oeganda gaat.

Het benefietconcert met de band 305 begint zondag om 15.00 uur in de Afzakkerij aan de Noordkade in Veghel.

305 houdt zondag een benefietconcert in De Afzakkerij aan de Noordkade in Veghel. © Franka Willems/foto Amber Donkers@Remamber Photography

Voor het benefietconcert worden van de bandleden van 305 en Pieke en Saar van Goch foto's gemaakt in de Afzakkerij in Veghel. © Franka Willems/foto Paul-Jan van Goch