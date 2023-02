Blauw Geel’38 slaagt erin om selectie grotendeels intact te houden

De miljoenen vliegen in het rond, maar hoe werken grote voetbal­trans­fers eigenlijk?

Transfers in het topvoetbal roepen onder supporters regelmatig de meest heftige emoties op. Soms vallen ze voor de buitenwereld uit de lucht en soms lekken ze al weken van tevoren uit. Maar hoe komen ze in de praktijk tot stand? Wie praat met wie? Wanneer is iets rond en hoe ging dat vroeger en nu?