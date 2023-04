Boskant heeft eerste padelbanen in Sint-Oedenrode

Met video Man (62) aangehou­den na steekpar­tij in Veghel, gewonde naar het ziekenhuis

VEGHEL - Een man is maandagmiddag gewond geraakt aan zijn borst bij een steekpartij op het Heilig Hartplein in Veghel. De ernst van zijn verwondingen is niet bekend. Via Burgernet is een signalement van de mogelijke dader verspreid. Niet veel later werd hij aangehouden.