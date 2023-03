Boswachter Mirjam Wouters: ‘Hoe leefbaar houden wij het land waarin we leven?’

Voor zomer duidelijk­heid over Blauwe Scholk, maar vertrouwen is er niet echt

DEN DUNGEN/SINT-MICHIELSGESTEL - Voor de zomervakantie moet er duidelijkheid zijn over de toekomst van de voormalige school en gemeenschapshuis de Blauwe Scholk in Den Dungen. Daar zet de gemeente Sint-Michielsgestel op in. De partij Dorpsgoed heeft daar weinig vertrouwen in, zo lijkt het.