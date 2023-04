Brabantse burchten dingen mee om titel ‘meest romantische kasteel van Nederland’

Bijna was de Petruskerk in Uden zijn torens kwijt geraakt: inkorten was goedkoper

UDEN - De monumentale Petruskerk in Uden zonder zijn twee karakteristieke spitse torens? Het is amper voor te stellen maar begin jaren zestig was het bijna gebeurd om restauratiekosten te besparen. Gelukkig kon pastoor Th. de Louw op andere gedachten worden gebracht.