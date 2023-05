Bruidsparen in het zonnetje en overledenen in het licht: Anne-Mieke jubileert als ‘trouw- en uitvaartmevrouw’

Snorrende grijpkra­nen in Veghel: Fischer­tech­nik blijft populair

VEGHEL – Fischertechnik was in de jaren 70 erg populair als lesmateriaal en is nooit meer verdwenen. Dat blijkt wel uit de expositie zaterdag in zorgcentrum De Watersteeg in Veghel. Leden van Fischertechnikclub Nederland toonden daar hun mooiste modellen.