Burgemeester Meierijstad: toekomst vraagt om meer onderling vertrouwen

SCHIJNDEL - Het zijn onzekere tijden, ook voor inwoners van Meierijstad. Juist daarom is het van belang naar elkaar om te kijken en welvaart te delen als het mogelijk is, sprak burgemeester Kees van Rooij op tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst.

Sociaal cultureel centrum ‘t Spectrum was het decor van de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente, waar vele tientallen inwoners nogmaals met elkaar het nieuwe jaar wilden inluiden.

Het is maar de vraag vond Van Rooij, of we alle zekerheden en verworvenheden nog wel kunnen blijven koesteren zoals we gewend zijn. ,,Deze tijd vraagt veel incasserings-- en aanpassingsvermogen voor de korte termijn. Maar het zet ook aan tot denken over een andere toekomst op lange termijn.”

Jongerenraad van Verbeelding

Nadenken over de toekomst heeft Meierijstad zelf de afgelopen jaren al gedaan met behulp van de Raad van Verbeelding. De Atlas van Verbeelding die hieruit is voortgekomen, biedt volgens Van Rooij inspiratie en de mogelijkheid om te dromen over een nieuwe toekomst voor Meierijstad. ,,Het vormgeven van die toekomst heeft meer kans van slagen als we dat sámen doen, met jong en oud, met ondernemers, met organisaties en gemeente en met u: als we de brug weten te slaan naar elkaar."

B en W willen dit jaar een Jongerenraad van Verbeelding installeren om daarmee verder te gaan. ,,Juist jongeren”, benadrukte de burgemeester, ,,omdat zij goede ideeën hebben over hun toekomst.”

Brug slaan, verbinding zoeken en vertrouwen

De brug slaan, verbinding zoeken en vertrouwen uitspreken in elkaar. Van Rooij herhaalde het gisteravond verschillende keren. Maar hij sprak ook zijn waardering uit voor de wijze waarop inwoners van Meierijstad de Oekraïense vluchtelingen hebben opgevangen. Hij hoopt dat dit ook in 2023 lukt, zelfs met een nog grotere groep.

Van Rooij is trots op de gemeenteraad die eind vorig jaar unaniem heeft besloten om in de gemeente zo'n 1000 mensen extra een thuis of een tijdelijk thuis te kunnen bieden. Oekraïeners, andere vluchtelingen en statushouders. Wel in het besef, realiseert de burgemeester zich, dat er al een stevige opgave ligt om te voorzien in de huidige woningbehoefte. Desondanks heeft Van Rooij er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken de komende tijd.



