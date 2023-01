Busje botst met lijnbus in Veghel: bestuurder aangehouden voor rijden onder invloed en zonder geldig rijbewijs

met video Mannen (42 en 22) met drugs in auto opgepakt in Schaijk

SCHAIJK - Een 22-jarige man uit Apeldoorn en een 47-jarige man met onbekende woonplaats zijn maandagavond aangehouden in Schaijk, omdat zij een handelshoeveelheid softdrugs bij zich hadden in hun auto. De politie controleerde de auto na een melding over een mogelijke bedreiging en vuurwapenbezit.

16:02