‘Dansen mi Jansen’ in Paplippelland

Op landgoed Zegenwerp dronken de bokaaldrin­kers een goed glas én uitten ze hun an­ti-prinsgevoe­lens

SINT-MICHIELSGESTEL - Het is een boek voor de échte historische fijnproever en net uit. De bokaaldrinkers van Zegenwerp, van Maarten W. van Boven. De schrijver uit Sint-Michielsgestel legt een stuk geschiedenis van Den Bosch en Gestel bloot over hoe de strijd tussen patriotten en prinsgezinden gistte in de stad en daarbuiten in de periode 1785-1787.