De voorlopig laatste kunstenaar met een expositie in de Steentjeskerk in Eindhoven: Peter de Waard

Zijn kwalitatief hoogwaardige realistische en figuurlijke schilderijen zijn er van buitenaf te zien. In het voorportaal van de kerk zijn ze vierentwintig uur per dag te bewonderen.

,,Ik ben regelmatig in contact met leegstandbeheerder VPS, specialist in beveiliging, beheer en onderhoud van leegstaand vastgoed”, vertelt De Waard. ,,Via hen huur ik nu ook mijn huidige atelierruimte op de Strausslaan in Eindhoven, voorheen bekend als het Christiaan Huygens College. Hier kan ik via hen gebruik maken van een ruime lesruimte en dat is voor mij een geweldige uitkomst.”

,,De meeste mensen in het culturele vak kunnen dat anders niet te betalen en dat geldt ook voor mij. Je moet het namelijk nogal knap doen, wil je er je brood mee kunnen verdienen.”

Kent u de Steentjeskerk?

,,De beheerder belde me op een gegeven moment op en vroeg of ik de Steentjeskerk kende. Natuurlijk, die kerk ken ik wel, zei ik meteen. Hij vertelde me over de leegstand op dit moment en vroeg me of ik geïnteresseerd was er te exposeren, zodat het er toch bewoonbaar uitziet. Een geweldige kans natuurlijk. Het voelde meteen als een eer.”

Quote De schilderij­en die er hangen zijn breed toeganke­lijk en hebben de uitstra­ling van het oude meester­schap Peter de Waard

,,En natuurlijk hoop ik dat de kerk ook na mijn expositie beschikbaar blijft voor culturele activiteiten, want daarvoor is het een geweldige locatie. De toekomstige bestemming is volgens mij nog niet echt duidelijk, net als de exacte datum van de overdracht. Ik zou heel graag in contact komen met de nieuwe eigenaar, om te bespreken hoe lang ik er gebruik van kan maken. Dus via deze weg maar meteen een oproep”, lacht De Waard.

,,De expositie loopt op dit moment al, want ik was natuurlijk enthousiast genoeg om er meteen werk van te maken. De schilderijen die er hangen zijn breed toegankelijk en hebben de uitstraling van het oude meesterschap.”

Ouder, kleiner werk

,,Ze komen mooi uit in de klassieke omgeving van de kerk. Ik heb er niet mijn nieuwste werk hangen, dat zijn namelijk wat grotere schilderijen en die passen er niet. Dan zou ik er allemaal spijlen tussen moeten hangen en dat is niet zo charmant. De raampartijen van de Steentjeskerk zijn opgedeeld in wat kleinere ruitjes en daardoor het meest geschikt voor mijn wat oudere schilderijen.”

,,En natuurlijk heb ik de mooiste uitgezocht. De schilderijen die er hangen zijn heel divers. Er hangt een landschap, een stilleven, maar bijvoorbeeld ook een naaktschilderij en een oud-Hollands tafereel. Een breed scala aan schilderstechnieken, waar ik les in geef. Maar waar ik erg trots op ben, is het schilderij van een overlevende van Auschwitz”, vertelt De Waard. ,,Dat schilderij is heel karakteristiek en heeft een grote gevoelswaarde.”

Dat de Waard zijn schilderen nu tentoon mag stellen in een cultureel icoon als de Steentjeskerk voelt voor hem duidelijk goed, maar wat hem zeker een voldaan gevoel geeft, is dat hij het dossier van deze kerk positief af mag sluiten, namelijk met kunst.

Volledig scherm Peter de Waard, hier met een van de geëxposeerde werken binnenin de kerk. © Kees Martens/DCI Media