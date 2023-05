Dierenambulance redt leven van hoogzwangere poes met tiewrap om nek, band sneed diep in lichaam

D66: Meierij­stad al in 2040 klimaatneu­traal met Wijbosch­broek als plek voor windmolens

MEIERIJSTAD - Terwijl veel mensen zich afvragen of het überhaupt haalbaar is dat ons land in 2050 helemaal energieneutraal is, wil D66 dat Meierijstad dit nóg veel sneller voor elkaar krijgt: al in 2040. Is dat realistisch?