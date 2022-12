Directeur Anita O’Connor stopt bij Veghelse middelbare scholen: ‘Overheid wil te veel invloed op onderwijs’

Bestse bso scoort met filmpje over kinderen in een doos op straat, en maakt nu een YouTube­film

BEST - Hoe vet is het als je hoort dat je met je trailer voor het Unicef Kinderrechten Filmfestival door bent naar de finale. Dat overkwam de kinderen van de buitenschoolse opvang (bso) Partou in Best. Samen met een filmcoach mogen ze nu een heuse film opnemen.

