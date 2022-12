'Dit voelt echt als thuiskomen’

Genieten van de kerstsfeer, dat kon afgelopen zondag in en rondom het Lodewijkskerkje in Veghel. Fotograaf van oude meesters Erry Dortmans uit Nijnsel, kreeg de unieke kans haar werk in het oudste rijksmonument van Veghel tentoon te stellen.

Zondag is, onder toeziend oog van mensen die Dortmans een warm hart toedragen, het kerkje officieel geopend. Het bijzondere moment werd kracht bijgezet door een koor dat het Halleluja zong in middeleeuwse kledij, terwijl Dortmans kleinkinderen met een grote schaar het lint doorknipten en samen de kerkdeuren openden.

Dat was een uitgelezen moment om in die kerk haar nieuwe expositieruimte en fotostudio te openen. Erry vertelt welke weg ze heeft bewandeld om hier haar droom uit te laten komen: ,,Eind 2021 mocht ik de Rooise bevolking de mogelijkheid geven om als melkmeisje of het meisje met de parel te worden geportretteerd. In de zomer van 2022 werd, tijdens Rooi Martre, het tentoonstellen van het laatste avondmaal met behulp van Rooienaren en een modeshow van middeleeuwse kleding, een groot succes.”

Galerie

,,Veel speelde zich af rondom het Ontmoetingscentrum Creatief Rooi. Toen kwam het geluid dat dit centrum ging sluiten. Met een nieuwe werkgroep hielden we het, na een gesprek met de heer Lammers, centrummanager van Sint-Oedenrode en Veghel, nog even overeind. Ik gaf aan dat we eigenlijk in een galerie onze kunsten tentoon moesten kunnen stellen, tegelijkertijd realiserend dat dit niet haalbaar zou zijn.”

,,Nu een jaar later het Ontmoetingscentrum toch de deuren moet gaan sluiten, kreeg ik onverwachts, net voor de kerst, de kans om mijn werk hier voort te zetten. Totdat duidelijk is wat er met het Lodewijkskerkje in Veghel gaat gebeuren, krijg ik de mogelijkheid om dit als galerij in te richten en kan ik in het bijbehorende gebouw mijn foto’s maken en mensen en kunstenaars ontvangen.”

Het voelt als thuiskomen

,,Mijn hart maakte een sprongetje toen ik het kerkje de eerste keer betrad. Nu mijn werken hier mogen hangen, heb ik geen galerij meer nodig. Hier hangen ze op hun plek, hier hangen ze in de juiste sfeer, het voelt echt als thuiskomen”, vertelt Dortmans enthousiast.

,,Ik heb het kerkje ingericht in kerstsfeer met mijn eigen werk en aangevuld met de bijzondere kostuums die speciaal voor mijn fotocreaties gemaakt zijn door Dorothe de Jong, een textielkunstenares. Wanneer men de poort binnenloopt staan de beeldhouwwerken van Ans van Bakel tussen de kerstboom en het kerkje. Deze blijven tijdens de expositietijd de buitentuin versieren. Binnen staat de kerstboom tussen de werken die zijn geïnspireerd door de meesters. Van de aardappeleters en de anatomische les tot het melkmeisje. Ze hangen nu in een kerkelijke omgeving te stralen, een droom die uitkomt voor mij”, vertelt Dortmans passievol.

Lokale kunstenaars

Dortmans heeft grote plannen met de plek, vertelt ze. ,,Ik vind het belangrijk dat het laagdrempelig is, dus iedereen moet binnen kunnen lopen. Om de zes weken zal de expositie veranderen en krijgen lokale kunstenaars de mogelijkheid om hun werken hier te exposeren op deze sfeervolle plek. Zij kunnen contact opnemen en samen kijken we naar de mogelijkheden.”