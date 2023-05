Door struikelsteentjes is familie De Winter weer thuis in Veghel; ’nu ook hartverwarmende verhalen’

Kaarsvet in wastafels en piemels in deuren gekrast; Gestelse horecaon­der­ne­mer is er klaar mee

SINT-MICHIELSGESTEL - Thieu van Berkel van Brasserie Thuys is helemaal klaar met de overlast van hangjongeren. Ze krasten piemels in deuren, goten kaarsvet in wastafels en zetten de kraan open. De hoofdingang van zijn restaurant blijft voorlopig dicht. ,,Gasten kunnen binnen via de terrasdeuren. Triest dat dit nodig is.”