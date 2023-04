Edelsmid Piet Spanjers (1947 - 2023) had gouden handen

Volgens Mathijs staan we te veel met de rug naar de Dommel: ‘Een waardevol­le rivier om van te houden’

BOXTEL - Kunnen we over dertig jaar water drinken uit de rivier de Dommel? Volgens hydroloog Mathijs van Eeuwijk (28) moet dat haalbaar zijn. Met een wandeltocht van 125 kilometer langs de Dommel wil hij alvast in de hoofden van mensen kruipen. ,,Als we allemaal van die rivier gaan houden, dan is dat een belangrijke eerste stap.”