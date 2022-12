Een aha-erlebnis tijdens de POPkwis Borne, dat is wel twee jaar wachten waard

Update | met video Neergescho­ten man (43) gevonden in woning in Den Bosch, vrouw (39) aangehou­den

DEN BOSCH - In een woning aan de Topaas in Den Bosch is in de nacht van zaterdag op zondag een 43-jarige man uit Den Bosch met een schotwond gevonden. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis en is buiten levensgevaar. Een vrouw (39) is zondag aangehouden.

