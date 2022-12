Einde voor Volop dat zorgde voor minder leegstand in Veghel en Sint-Oedenrode

VEGHEL/SINT-OEDENRODE - De leegstand in winkelcentra tegengaan door bijzondere initiatieven ruimte te geven. Dat is Volop. Het project draait momenteel succesvol in Veghel en Sint-Oedenrode. Toch stopt de gemeente Meierijstad er na drie jaar mee. ,,Het is tijd voor nieuwe stappen.”

Meer reuring creëren en de troosteloze aanblik van lege etalages bestrijden. Dat was bij de aftrap in april 2020 de doelstelling van Volop. Bovendien kregen zo maatschappelijk betrokken initiatieven de kans om zich te presenteren in winkelcentra. Tegen lage kosten, namelijk de rekening van water, gas en elektriciteit. ..Een idee afkomstig uit Den Bosch en daarna uitgerold in meerdere gemeenten", aldus centrummanager Dirk Lammers van Meierijstad. ,,Wij waren volgens mij de vierde gemeente.”

Quote Wij zijn altijd bereid mee te denken. Graag zelfs! Doorlopend dienen zich nieuwe kansen aan Dirk Lammers, Centrummanager

In Schijndel was en is amper sprake van leegstand, maar in de winkelcentra van Veghel en Sint-Oedenrode grepen diverse initiatieven hun kans. Zo betrok kunstgalerie Art Studio een pand naast ING aan de Hoofdstraat in Veghel. ,,Kunstenaar Christian van Hedel maakte hier ter plekke zijn schilderijen", zegt Lammers. ,,Erg geslaagd, maar vanwege herontwikkeling van deze locatie moest hij de locatie enkele maanden geleden verlaten.”

,,Dat is ook de afspraak", vervolgt Lammers. ,,Als zich een volwaardig huurder aandient, of een locatie is klaar voor herontwikkeling, dan dient zo'n pand binnen een maand leeg te zijn. Liefst herplaatsen we initiatieven meteen door naar een ander leegstaand winkelpand, maar dat lukt niet altijd.”

Thuis in Rooi

Voorbeeld van zo'n herplaatsing is Thuis in Rooi. Dit ontmoetingscentrum kreeg aanvankelijk onderdak in het oude pand van Rabobank op de Markt in Sint-Oedenrode. Na ruim een jaar moest de organisatie echter verkassen omdat het pand kon worden gesloopt voor nieuwbouw. Thuis in Rooi verhuisde in oktober naar een ander leegstaand pand aan de Heuvel. Ook dit proces werd door Volop begeleid.

Het project Volop loopt drie jaar en duurt tot april 2023. ,,Dat we het niet verlengen, komt omdat er minder leegstand is. We hebben al flinke slagen gemaakt. In Veghel bijvoorbeeld was de leegstand in het winkelcentrum 23,7 procent, zeer schrijnend, maar inmiddels is het nog maar 11,4 procent. Dat komt ook omdat twee grote winkelketens (Action en Lidl, red.) hebben uitgebreid naar naastgelegen panden. Ook zijn enkele nieuwe winkels geopend.”

Nog een reden om te stoppen met Volop, is een nieuwe fase die aanbreekt voor diverse locaties die ontwikkeld gaan worden. ,,We gaan van planvorming naar uitvoering", zegt Lammers. ,,Volop bood deze locaties een goede tussenoplossing, maar nu is het tijd voor herontwikkeling. Daardoor dus gewoon minder mogelijkheden om leegstaande panden te betrekken.”

‘Vaak ontbreekt een verdienmodel’

Ook al stopt het project Volop, dit wil niet zeggen dat kandidaten bij Lammers aan de gesloten deur staan. ,,Integendeel! Wij zijn altijd bereid mee te denken. Graag zelfs! Doorlopend dienen zich nieuwe kansen aan.”

De centrummanager hoopt stilletjes dat maatschappelijk betrokken initiatieven uiteindelijk volwaardige ondernemingen worden. Maar: ,,Het blijkt lastig om de stap naar commercieel denken te zetten. Er kleven natuurlijk risico’s aan en vaak ontbreekt een verdienmodel. Veelal zijn initiatieven ideologisch van opzet, maar wij denken mee. Geven graag een opstapje om laagdrempelig te beginnen. Ook bij vastgoedeigenaren bespeur ik bereidheid mee te denken, al kijken zij uiteindelijk ook door een commerciële bril.”