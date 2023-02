Fitworld Veghel binnen een jaar failliet, onderzoek naar verdwenen fitnessapparatuur

Man (47) gewond bij steekpar­tij op camping in Schaijk, verdachte (26) onder invloed opgepakt

SCHAIJK - Een 47-jarige man uit Oekraïne is woensdagavond neergestoken in zijn woning op een camping aan de Noordhoekstraat in Schaijk. Een 26-jarige man uit Moldavië is aangehouden voor mogelijke betrokkenheid.