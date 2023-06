Geen vaderdagkampvuur in Rooi: brandgevaar en te weinig animo

Vijftig jaar tennisclub Uden: van tennissen in keurig wit naar padel en ruim duizend leden

UDEN - Hij had nog nooit een tennisracket in zijn hand gehad, maar 45 jaar geleden moest Jan Dekker zijn vrouw beloven dat hij lid zou worden van de tennisclub in Uden. Het voelde meteen als een warm bad, heel anders dan de ballotageclub in zijn vorige woonplaats Purmerend.