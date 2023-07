Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Meierijstad vandaag

Bazaar Boxtel gaat (voorlopig) door: ‘Er is een noodplan en we houden het weer goed in de gaten’

BOXTEL - Enkele festivals en evenementen waaronder Awakenings in Hilvarenbeek en Bospop in Weert zijn vandaag afgelast vanwege het slechte weer dat wordt verwacht. Maar dat geldt niet voor Bazaar Boxtel dat deze ochtend om 11.00 uur is gestart.