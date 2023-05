Helder weer in Meierijstad vanmiddag en vanavond

Dierenambu­lan­ce redt leven van hoogzwange­re poes met tiewrap om nek, band sneed diep in lichaam

VEGHEL - Vrijwilligers van de dierenambulance hebben woensdagmiddag het leven van een hoogzwangere poes in Veghel gered. Het dier had een strakgetrokken tiewrap om haar nek zitten. De kunststof band zat zo strak, dat de dierenarts tot diep in het lichaam van de poes kon kijken.