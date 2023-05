Heldere dag in Meierijstad

Winkeliers leggen geld bij elkaar voor Woenselse Markt en Kruis­straat: ‘Dit gebied verdient een impuls’

EINDHOVEN - Winkeliers op de Kruisstraat en de Woenselse Markt in Eindhoven slaan de handen voor het eerst sinds lange tijd weer in elkaar. Een meerderheid van de ondernemers reageerde positief op het plan om geld bij elkaar te leggen voor een positieve impuls in het geplaagde gebied.