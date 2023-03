Het huishouden is net als het leven: soms heb je alles op orde, maar vaak is het ook een zooitje

Line-up Paaspop compleet met Boef en songfesti­val­act Go_A

Ook Boef en de Oekraïense songfestivalact Go_A staan in april op Paaspop. De organisatie van het festival in het Brabantse Schijndel heeft vrijdag eveneens de komst van onder anderen Paul Elstak, MEAU, WIES en Jungle by Night aangekondigd.