Het is nooit ‘hè nee, weer die Matthäus’. Integendeel: ‘Bij de eerste klanken gaan bij mij alle luikjes open’

DEN BOSCH – De Matthäus Passion beleeft al jaren gouden tijden. In 2019, het jaar dat corona nog geen rol speelde, werden in Nederland ruim 250 uitvoeringen van de Matthäus en de Johannes Passion gegeven. De Matthäus is verreweg het populairst. Wat is dat toch met dit stuk?