Het verhaal van Nederland vanuit Rooise Knoptoren

Eindhoven bruist tijdens Koningsdag, en niet alleen in de binnenstad

EINDHOVEN - Eindhoven maakt zich op voor Koningsdag. Naast alle grotere evenementen in de binnenstad en op Strijp-S is er ook in de buitenwijken het nodige te doen. Her en der leggen kinderen hun kleedjes met koopwaar neer en zijn er kramen voor de papa’s en mama’s.