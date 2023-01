Het Wijbosch van Liesbeth van Oss: ‘Het denken over de dood, dat overheerst hier in het hospice niet’

Ze opent de deur van de enige kamer in het Anna Hospice die niet bezet is. Liesbeth van Oss (57) is er vrijwilligster. ,,Alle vijf kamers hebben dezelfde standaardinrichting. Onze gasten kunnen hun kamer net zo persoonlijk maken als ze zelf willen, met een gemakkelijke stoel, een kastje, foto’s. Ook voor de familie is een huiselijke sfeer belangrijk.”

Ze sluit de deur en kijkt de lange gang in. ,,We bestaan vier jaar en we begonnen met drie kamers. Inmiddels zijn het er dus vijf.”

Gevraagd na het overlijden van moeder

Van Oss werkt één dagdeel per week in het hospice, naast haar baan. ,,Ik deed al vrijwilligerswerk bij Laverhof, in het Mgr. Bekkershuis, omdat mijn moeder daar woonde. Nadat ze was gestorven, vroegen ze me of ik wilde blijven als vrijwilliger.”

,,Toen werd bekendgemaakt dat het hospice zou starten en dat ze daar ook vrijwilligers zochten. Ik had geen idee of ik dat wel kon, want ik heb geen achtergrond in de zorg en het is iets heel anders dan vrijwilligerswerk in het Mgr. Bekkershuis. Ik was bang dat ik te betrokken zou raken.”

Handen aan het bed nodig

Ze overlegde met de toenmalige leidinggevende van het hospice. ,,Ze zei dat ik er alleen achter kon komen door het te gaan doen. En dat bleek een goed advies: ik ben er nog steeds.” Een luisterend oor, een wandelingetje met een gast, een spelletje, aandacht voor de familie van de gasten.

De samenwerking met de zorg vindt ze ook prettig. ,,Sommigen koken bijvoorbeeld graag, en ik heb aangegeven dat ik wel wil helpen als er handen nodig zijn aan het bed. Ik heb geen zorgachtergrond, maar heb wel een cursus gehad hoe je mensen bijvoorbeeld kunt ondersteunen als je ze uit bed haalt.”

Quote De gasten zijn erg blij met kleine dingen Liesbeth van Oss, , vrijwilliger in Anna Hospice

Wat doet het werk met haar? ,,Het geeft me voldoening. De gasten zijn erg blij met kleine dingen. Laatst gaf ik een mevrouw een handmassage en de glimlach die je dan krijgt, ja, daar doe ik het voor. Het zijn geen grootse dingen.”

En heeft corona nog een bres geslagen in het aantal vrijwilligers? ,,Ja, een aantal stopte ermee en het was lastig om het rooster rond te krijgen. Nu lukt het weer goed, maar er kunnen altijd nog vrijwilligers bij, hoor. Er zitten veel mooie kanten aan, en er wordt ook gelachen. Het is een fijn team. En het denken over de dood, nee, dat overheerst hier niet.”

Trots

,,Op ons hele team, waar we nu na vier jaar staan. Maar ook op de vele andere vrijwilligers in Wijbosch. We doen het samen: voor en met elkaar en voor jong en oud.”