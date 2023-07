Hitte verdrijft pony's in het weekend van de kermis in Schijndel: 'Welzijn van de dieren staat voorop’

Column Een kersje op de appelmoes kunnen ze wel gebruiken

UDEN - Wat zou het toch fijn zijn als er géén gedoe kwam over het besluit om van het Van der Valk-hotel in Uden een asielzoekerscentrum te maken. Dat er geen boze buren zouden zijn, geen bezorgde omwonenden, geen verontruste ondernemers, maar dat iedereen gewoon zou zeggen: ‘Wat een slim idee, wat een fijne plek. Welkom, maar pas op voor de stieren in de Maashorst.’