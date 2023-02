Huwelijk in Londen van Bernard en Regina bleef bijna tachtig jaar een publiek geheim, nu te zien op video

Kat in kist gedumpt in Uden; Oscar uiteinde­lijk gestorven na spoedopera­tie

UDEN - Een medewerker van Dierenopvangcentrum Hokazo in Uden deed zaterdagochtend een vreemde ontdekking tijdens een wandeling. In het struikgewas vlak bij het opvangcentrum vond hij een katje. Die zat in een afgesloten, houten kist met gaas waardoor lucht naar binnen kon. Het dier, dat de naam Oscar kreeg, onderging een spoedoperatie. Helaas werd zondagochtend duidelijk dat Oscar het niet heeft gered.