‘In Schorsbos telde mee!’ als motto van het carnaval in Schijndel

Max van den Akker zet sportpark Zeelst op zijn kop; UNA als herboren uit de kleedkamer

UNA had in de Brabantse derby tegen Blauw Geel’38 voor rust totaal niets in te brengen. De 1-0 achterstand was slechts een magere afspiegeling van het beroerde duel dat de ploeg van coach Harrie Gommans voor rust op de mat legde. De ommekeer kwam vanuit het niets. Max van den Akker werd met twee treffers matchwinner, 2-1.