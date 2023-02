Je kunt het zo gek niet bedenken of de Alkema’s lijsten het in

Wat is wijsheid in Gestel? Een of twee opstelstro­ken bij protes­tants kerkje?

SINT-MICHIELSGESTEL - Ze hebben in Sint-Michielsgestel nog even de tijd om er een ei over te leggen. Hoe ligt de kruising van het Petrus Dondersplein met de Schijndelseweg erbij als het centrumplan zijn voltooiing nadert? Met twee opstelstroken? Een voor linksaf en een voor rechtsaf? Of gewoon maar eentje?

