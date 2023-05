Jongen moet zijn pas gehaalde rijbewijs inleveren bij snelheidscontrole in Schijndel: 64 km te hard

Met video Grote brand in hartje Eindhoven: bekijk hier alle foto’s en video’s

EINDHOVEN - Een grote brand hield zaterdag het centrum van Eindhoven in de greep. Het oude Philips Lighting Application Centre stond in lichterlaaie en dat zorgde voor enorme rookwolken. Meer dan honderd brandweerlieden werden ingezet en de overlast in de binnenstad was groot.