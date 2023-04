Klachtenregen over parkeren bij Paaspop in Schijndel: boze bezoekers keren om

Al vijf jaar drie gangen voor een prikkie bij de Buurtkeu­ken in Eindhoven: 'Bij ons kun je gewoon lekker en gezond eten’

EINDHOVEN - Een driegangenmenu voor vijf euro per persoon? Bij de Buurtkeuken in Philipsdorp kan de liefhebber, met dunne óf dikke beurs, elke maandagavond terecht. Verwacht geen liflafjes of haute cuisine. ‘Bij ons kun je gewoon lekker en gezond eten.’