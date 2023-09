Kookboekjes en stickers in de strijd tegen voedselverspilling

Dakloze arbeidsmi­grant Jozef slaapt in tentje in Eindhovens plantsoen: ‘Waar kan ik terecht?’

EINDHOVEN - Hij is wanhopig, maar vooral ook boos over de situatie waarin hij is beland. Jozef Sztojka (50) uit Hongarije leeft sinds een paar maanden op straat in Eindhoven. ,,Slavernij is niet afgeschaft, het bestaat nog steeds.”