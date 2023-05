Kruidenwandeling met picknick

Sint-Michiels­ges­tel zoekt plaats voor 300 vluchtelin­gen voor duur van 10 jaar

SINT-MICHIELSGESTEL - Het is nog niet duidelijk waar het precies staat te gebeuren. Maar zeker is dat Sint-Michielsgestel met het COA op zoek is naar een locatie voor de opvang van driehonderd vluchtelingen binnen de gemeentegrenzen.