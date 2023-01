Kunstschilder Paul Rink centraal op eerste KunstKennisMakers

De Veghelse broers Kees en Erik van den Tillaart raakten in 2019 geinteresseerd in hun plaatsgenoot, kunstschilder Paul Rink. Hun zoektocht leverde veel informatie op over werk, leven en nalatenschap van de schilder.

Zij vertellen er over op de KunstKennisMakers, waarbij ook ingegaan wordt op de tentoonstelling ‘Meesters van Meierijstad’ met werk van Rink en tijdgenoot Pieter Josselin de Jong. Deze expo is nog tot 17 februari te zien in het in Museum Jan Heestershuis in Schijndel.

De lezing van de gebroeders Van den Tillaart is dinsdag 31 januari vaaf 19.00 uur in het RAADhuis, de bibliotheek in Schijnde. De toegang is gratis, wel vooraf aanmelden via www.nobb.nl/activiteiten.



