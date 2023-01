Levi (12) geeft eerste kanaaldichtbundel aan burgemeester

De bijzondere uitgave heeft als titel ‘Het is nu. De vaart vertelt, 200 jaar geleden later’. Een flink deel van de poëzie is door kinderen geschreven. Eén van hen, Levi Versteegh (12), was woensdag in het gemeentehuis om het boekwerk aan de burgemeester te overhandigen. Daar was een reden voor. Levi bedacht de dichtregels die op de houten achterkant staan: Daar word je stil van, geen woorden voor, kanaal, mooie straat, wat komt er allemaal door?