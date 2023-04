Lintjesregen in Meierijstad: burgemeester Van Rooij reikt 22 onderscheidingen uit

Brabantse slagers gezocht voor spraakma­ken­de voorstel­ling tijdens festival Veghel: ‘Varken uitbenen op het podium’

VEGHEL - Voor de spraakmakende voorstelling Slachtvisite op de Noordkade in Veghel zoekt de organisatie Brabantse slagers. ,,Je moet in staat zijn om een varken uit te benen of dit willen leren.” Want dat wordt tijdens de show vertoond.