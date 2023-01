Meierijstad: inwoners praten mee over afspraken voor grote zonneparken

MEIERIJSTAD - De inwoners van Meierijstad mogen uitgebreid hun zegje doen over duurzame energie in hun omgeving. Want de gemeente gaat binnenkort de randvoorwaarden vaststellen waaraan initiatieven voor duurzame energieopwekking moeten voldoen.

Inwoners en partijen mogen de komende weken meepraten over de randvoorwaarden waarmee ontwikkelaars van grote energieprojecten te maken krijgen. Dat gaat onder meer over de participatie bij het project; eisen voor lokaal eigendom zodat ook inwoners financieel baat hebben bij projecten; de meerwaarde van een project; rolverdeling en taken gemeente en initiatiefnemers; afspraken over inpassing in het gebied. In mei beslist de gemeenteraad erover.

De gemeente is al in gesprek geweest met inwoners en instanties via thematafels. Een aantal deelnemers zit nu in een reflectiegroep die in drie sessies dieper in gaat op de randvoorwaarden. Het gaat om vertegenwoordigers van bedrijfsleven, ZLTO, energieclubs, en zelfs tegenstanders van projecten.

Creatieve jongeren

De vraag hoe je zonneweiden het beste in het buitengebied inpast komt aan de orde bij een inwonerspanel op 11 maart waarvoor mensen ‘ingeloot’ gaan worden. Anderen kunnen op 28 februari meedoen aan een digitale informatieavond. Tot slot worden jongeren (18- 35) benaderd om hun creativiteit in te zetten hoe je grootschalige zonne-energie in de omgeving kunt inpassen.

Vliegbasis Volkel

Het gaat voorlopig alleen om de aanleg van zonneweiden. Defensie verbiedt de bouw van windmolens vanwege de onveiligheid voor vliegbasis Volkel. Buiten drie stuks langs de A50 mogen er komen. ,,Voorlópig niet” benadrukte wethouder Menno Roozendaal. ,,Want het is niet duidelijk of Defensie de veiligheidseisen in de toekomst gaat versoepelen.”

Zolang dat niet aan de orde is rekent Meierijstad alleen op zonnepanelen. Los van grote commerciële velden moeten daken van huizen en bedrijven verder worden vol gelegd. ,,Met teruglevering aan het elektriciteitsnet. We zijn niet ontevreden over wat nu al is gerealiseerd.” Meierijstad blijft ook energiebesparen benadrukken.

Duidelijk is wel dat de gemeente in 2030 nog lang niet de helft van de energie duurzaam opwekt. Ze verwacht in 2025 op zo'n 20 procent te zitten.



