Meierijstad krijgt gelijk van rechter: huurwoningen Iepenlaan wel noodzakelijk

Kinderva­kan­tie­week met magisch tintje voor kinderen uit Meerhoven: ‘Die blije snoetjes, daar doen we het voor’

Het feest is losgebarsten op de speelweide van Park Meerland in Meerhoven. Drie dagen lang timmeren, verven, spelletjes spelen, klimmen, klauteren en nieuwe vrienden maken. De achtste editie van de kindervakantieweek (KVW) heeft als thema ‘magie’ en dat is terug te zien op het veld.