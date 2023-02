Mexx (22) uit Schijndel werd uit tv-programma gezet na twee ruzies: ‘Ik werd in m’n nek gegrepen’

Inwoners Sint-Oedenrode kiezen massaal voor bestaande kiosk: ‘We hebben gewonnen!’

SINT-OEDENRODE - De kiosk op de markt in Sint-Oedenrode blijft ook na de herinrichting van dat plein op dezelfde plek en in haar huidige vorm staan. Ruim 1200 inwoners van Sint-Oedenrode kozen in januari tijdens een inspraakronde voor de bestaande kiosk.

7 februari