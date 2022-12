Moeders van kinderen met autisme laden de batterij op: ‘Mijn zoon was vrolijk, maar werd steeds somberder’

Boris gaat verhuizen als Baken komt en Borne zet er alvast wat geld voor opzij

BORNE - Een netwerk van bakens met informatie over historie en bezienswaardigheden in Borne en een kunstwerk annex infopunt in park Scholtenshof als centraal punt. Dat is wat de stichting Baken van Borne voor ogen heeft. De gemeente reserveert er alvast geld voor.

28 december