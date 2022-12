Motorsport hoofdleverancier van kandidaten voor sportprijzen in Borne

Als sportvrouw zijn genomineerd wielrenster Rixt Hoogland, motorcrosser Mirjam Pol en volleybalster Florien Reesink. Hoogland werd in juni op de VAM-berg in Drenthe nationale kampioene op de weg, Pol werd in Dubai begin deze maand voor de tweede keer wereldkampioen Rally Raid en Reesink, voormalig speelster van Apollo ’88, maakte in september haar debuut in Oranje tijdens het wereldkampioenschap volleybal.