Muziek, poëzie en spoken word aan de Noordkade

Headliner Onias Landveld (Paramaribo, 1985) is een verhalenverteller. Hij schrijft, spreekt, dicht en inspireert. Vanaf augustus 2017 was hij voor twee jaar de stadsdichter van Tilburg. Zijn talent deelt hij graag via concepten, workshops en spreekcursussen, maar het liefst staat hij op het podium. In 2015 ontving Landveld de Van Dale Spoken Award voor storytelling. Zijn streven is om iemand te raken met een memorabele boodschap.