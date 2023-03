Na waslijst aan blessures draait Niemeyer weer volle bak mee bij Schijndel, maar altijd met pijn

Buurt Schutters­bosch in Eindhoven boos over kappen bomen voor bouw nieuwe, grote woningen

EINDHOVEN - ,,Dan zeggen ze wel trots dat ze in het bos, in Schuttersbosch, gaan wonen. Maar vervolgens kappen ze alle bomen op hun perceel, voor hun nieuwbouwwoning. Dat moet stoppen.” Marjon van Weersch uit de Eindhovense bosbuurt is er boos en verdrietig over.