Niels van Casteren maakt pikante stap van Blauw Geel’38 naar UDI’19: ‘Ze snappen het wel’

Nakaarten 2022: augustus Directeur Anita O’Connor stopt bij Veghelse middelbare scholen: ‘Overheid wil te veel invloed op onderwijs’

VEGHEL - Algemeen directeur Anita O’Connor verlaat het Fioretti College en het Zwijsen College in Veghel. ,,Ik ben niet altijd gemakkelijk, want in deze functie moet je knopen doorhakken.”

23 december