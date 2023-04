Nieuwe Britse topman Vanderlande werkt al jaren bij Veghels bedrijf

met video Medewerker Mega Group raakt gewond bij blussen loodsbrand in Veghel, mogelijk door mix schadelij­ke stoffen

VEGHEL - Een medewerker is maandagmiddag gewond geraakt bij het blussen van een bedrijfsbrand in Veghel. In het gebouw van waterleidingenfabrikant Mega Group aan de Doornhoek ontstonden steekvlammen door het mengen van verschillende stoffen.