Nieuwe leden voor Jeugdnatuurwacht Sint-Oedenrode: ‘Ik mocht hier gelukkig ook nog bij’

SINT-OEDENRODE - De Jeugdnatuurwacht in Sint-Oedenrode heeft er weer een mooie groep nieuwe jeugdleden bij. Afgelopen zaterdag werden ze in de dwarsdeelschuur op kinderboerderij Kienehoeve geïnstalleerd door wethouder Van Burgsteden. Het was een drukte van belang.

Mats van der Heijden is één van de nieuwe jeugdleden. Hij zit in groep zes van de Odaschool en trots als hij is op het speldje dat hij zojuist gekregen heeft, vertelt hij waarom hij lid geworden is van de Jeugdnatuurwacht. ,,Er kwam iemand bij ons in de klas vertellen wat je hier allemaal kunt doen. Ik zat al op zelfverdediging en handboogschieten, maar mocht hier van mijn moeder gelukkig ook nog bij. Mijn zus zat er al op, waardoor ik ook een keer mee naar de open dag ben geweest. Ik dacht toen meteen, dat wil ik ook,” zegt Mats.

,,Ik hou er van om lekker buiten te zijn en ik heb thuis twee cavia’s, een vis en een poes, dus ik weet ook al wat van dieren”, vertelt hij enthousiast verder. ,,Je kunt hier veel doen om de dieren te helpen, zoals bijvoorbeeld nestkastjes schoonmaken, vogelhuisjes timmeren of vogelvoer maken. Ook gaan we met ons gezin af en toe wandelen, dan gaan we bijvoorbeeld naar het bos en zien we veel. Ik wil er dan altijd graag wat meer van weten. Een paar klasgenootjes van mij zijn nu ook lid geworden, dus dat is gezellig.”

Chipszakjes en snoeppapiertjes

Zijn moeder Astrid van der Heijden is al een jaartje of vier secretaris. Ze is begonnen toen haar dochter mee ging doen en werd zelf al snel enthousiast om haar bijdrage te leveren. ,,Ik merkte dat ik eigenlijk weinig van de natuur wist en als we dan met ons gezin op pad gingen, wilde ik mijn kinderen er toch wat over kunnen leren. Welke planten zien we onderweg of wat voor soort sporen we allemaal achterlaten.”

Die van de dieren zijn interessant, maar het viel Astrid wel op dat ook mensen veel sporen nalaten. ,,Dat is natuurlijk ontzettend jammer”, zegt ze. ,,We hebben toen de dingen die we tegenkwamen en waarvan we dachten dat ze er niet hoorde, opgeruimd”, vertelt haar zoon Mats trots. ,,We kwamen van alles tegen, van chipszakjes tot snoeppapiertjes. Met een zak en een handschoen hebben we het opgeruimd. Dat is belangrijk, want anders gaan de planten dood en zonder planten hebben we geen zuurstof en kun je niet ademen”, vertelt hij. Mats heeft er zo te horen al aardig wat verstand van.

‘De natuur blijft fascineren’

,,We proberen de kinderen thuis natuurlijk al wel bij te brengen dat je bijvoorbeeld afval moet scheiden of de lamp uit moet doen als je die niet gebruikt, maar hier leren ze nog zoveel meer. Ik heb respect voor de leiding. Wat zij allemaal over de natuur weten...,” zegt Astrid. ,,Zover ben ik nog niet, maar ik hoor of ontdek ook elke keer weer nieuwe dingen. De natuur blijft fascineren, ik leer gewoon met mijn kinderen mee”, zegt ze lachend.

,,Binnenkort gaan we met de kinderen naar het Natuurmuseum in Tilburg. We gaan nog vlinderkasten timmeren en naar de Jeugdnatuurwei. Daar gaan we de wilgen knotten om schermen te maken van de takken. En niet te vergeten de dierenarts, waar we nog een kijkje gaan nemen. Er staan standaard zo’n tien activiteiten per jaar gepland,” legt Astrid uit.

,,Kijk eens wat ik hier heb”, zegt Mats nog. Hij laat trots een mooi hangend kerststuk zien. ,,Voor de installatie heeft hij nog flink geknutseld.”