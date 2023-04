Nieuwe topman Vanderlande Andrew Manship werkt al paar jaar bij Veghels bedrijf

Meierij­stad wil minder winkels in de Molen­straat, maar die blijven toch komen

VEGHEL – Er blijven zich toch winkels vestigen in de Molenstraat in Veghel. Opvallend, want Meierijstad wil detailhandel in de aanloopstraat afschalen voor een compacter centrum. ,,De gemeente moet juist blij zijn met mooie bedrijven in aanloopstraten”, zegt een ondernemer.