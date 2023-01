Noordkade in Veghel kan bushalte voorlopig wel vergeten, maar gemeente geeft nog niet op

De eigenaar van de Noordkade, Stefan van de Ven, en de gemeente Meierijstad maken zich al jaren sterk voor zo’n halte, om de groeiende stroom bezoekers van het complex een alternatief voor de auto te bieden. ,,Maar de vraag naar openbaar vervoer op grote bedrijventerreinen als de Noordkade is over het algemeen beperkt en verspreid”, aldus een woordvoerder van de provincie. ,,Daardoor is een goed functionerende ov-verbinding lastig te realiseren.”

De woordvoerder wijst erop dat eerder ook gekeken is om de route van lijn 158 te verleggen naar de Noordkade, maar dit bleek niet haalbaar. Volgens hem voldoen de bestaande ov-haltes. ,,Via de Corridor in Veghel is er een snelle, hoogfrequente verbinding met Uden, Den Bosch en Eindhoven. De bushalte bij de oprit van de N279 is op ongeveer 10 minuten loopafstand van de Noordkade.”